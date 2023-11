DUPLA SERTANEJA VITOR E JEAN É A ATRAÇÃO DA FEIRA NOTURNA DE JAGUARIÚNA

Foto: divulgação

A dupla Vitor e Jean será a atração musical da Feira Noturna de Jaguariúna nesta quarta-feira, dia 29 de novembro, no Parque Santa Maria. A entrada é gratuita. No repertório da dupla, estão clássicos do sertanejo raiz e o melhor do sertanejo universitário.

A Feira Noturna é organizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Os visitantes da feira também podem se deliciar nas barracas de pastel, lanches, sorvete na chapa, acarajé, bolo caseiro, tapioca, entre muitas outras comidas típicas e bebidas.

O evento também conta com comerciantes de frutas, verduras, ovos, artesanato, flores, entre outros produtos.

A Feira Noturna acontece toda quarta-feira, no Parque Santa Maria, das 17h às 22h.