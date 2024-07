Dustin Lynch, Estrela do Country Americano, Brilha ao Lado de Fernando e Sorocaba no Jaguariúna Rodeo Festival 2024

Em celebração aos 35 anos de história, o Jaguariúna Rodeo Festival (JRF) de 2024 traz uma surpresa especial para os fãs de música country. A dupla Fernando e Sorocaba anunciou uma participação internacional de destaque: o cantor norte-americano Dustin Lynch, ícone do country, subirá ao palco no dia 27 de setembro para uma apresentação especial.

Conhecido por sucessos que conquistaram fãs ao redor do mundo, Dustin Lynch fará parte de um bloco dedicado exclusivamente ao country. A presença do artista promete enriquecer ainda mais o evento, trazendo um toque autêntico do country americano ao festival.

Essa não é a primeira vez que Lynch colabora com Fernando e Sorocaba. Ele já participou do projeto “Nash,” gravado em Nashville, Estados Unidos, que contou com várias colaborações internacionais. A parceria entre o cantor e a dupla sertaneja reforça a conexão entre o country americano e o sertanejo brasileiro, proporcionando ao público uma experiência única e inesquecível.