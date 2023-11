É decisão: Vila Miranda e Vila Real fazem a final do 25º Campeonato Municipal de Futebol da 2ª Divisão

Está chegando a hora de conhecer o grande campeão da 2ª Divisão do 25º Campeonato Municipal de Futebol de Mogi Guaçu – Troféu Francisco Antônio Miguel – Miguelito. A decisão será entre as equipes do Vila Miranda e Vila Real, no Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, no domingo, dia 5 de novembro, às 9h. O campeão será decidido em jogo único e, em caso de empate, a partida irá para os pênaltis.

O Vila Miranda foi líder do grupo D com uma campanha de 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco partidas disputadas, somando 15 pontos e 15 gols de saldo. Nas fases seguintes, o Vila Miranda passou pelo União, nas oitavas de final, pelo Cruzeiro, nas quartas, e venceu o Roseira nos pênaltis (2×0), após empate em 1 x 1 na semifinal.

Do outro lado, o Vila Real chega à decisão após ficar na 2ª colocação do grupo A da competição com 12 pontos somados e um saldo de 16 gols. Nas fases de mata-mata, a equipe passou pelo Limoeiro, Vasquinho e o Itamarati, até chegar à decisão.

Vale lembrar que as quatro equipes que chegaram até as semifinais da competição estão classificadas para a 1ª Divisão do ano que vem, sendo o Roseira e o Itamarati, além dos finalistas. O artilheiro da competição é o atacante Maicon Marques, do Vila Real, com nove gols marcados. A liderança no quesito veio após Maicon assumir o protagonismo do time e guardar três bolas na rede na partida contra o Itamarati, na semifinal.

O campeonato é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).