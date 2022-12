É falsa a informação sobre a Morte de Pelé

Ex – craque segue em recuperação segundo nota do hospital

Tomou conta das redes sociais nesses últimos dias uma notícia de que o Rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, teria vindo a óbito. A informação é falsa!

A equipe do Portal O Regional entrou em contato com o Hospital, onde o rei do futebol está internado e a assessoria negou tal informação.

Pelé, segundo a assessoria de impressa do Hospital Albert Einstein, com base nas informações do boletim médico do ex – atleta, segue em recuperação, apresentando quadro de melhora.

“Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 29 para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ainda sem previsão de alta, o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória. Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis”, afirma a nota da assessoria enviada para a Redação do O Regional.