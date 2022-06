É sábado! Mitsubishi Cup em Estiva Gerbi. Cristiano Rocha e Minae Myiauti estão afinados

Dupla da Accert Competições segue para a quarta etapa da temporada no próximo sábado 11 de junho

Estiva Gerbi (SP) – Cristiano Rocha e Minae Miyauti, da Accert Competições, terão mais um bom desafio pela frente, será o quarto dos sete encontros da 23ª edição do Mitsubishi Cup – mais tradicional rally monomarca cross country de velocidade da América Latina. No próximo final de semana, dias 10 e 11 de junho, a dupla estará na disputa entre os carros da categoria Outlander Sport R PRO. Os competidores farão três voltas de 32,99 quilômetros de trechos cronometrados cada, em circuito montado aos arredores da cidade de Estiva Gerbi, interior paulista.

Cristiano e Minae, competindo juntos a bordo do Outlander Sport R #20, somam uma vitória e um segundo lugar, e acumulam 96 pontos na tabela classificatória da competição. A previsão para o dia de provas é de temperatura amena com mínima de 12ºC e máxima de 22ºC, sem chuva, o que irá ocorrer até a sexta-feira, véspera do evento.

O percurso da prova deverá permanecer exigente e intensa, com traçados inéditos, etapa mista, com grande alternância de ritmo, intercalando entre trechos sinuosos e longas retas, com muitas curvas de alta e baixa velocidade. Diferente das etapas anteriores será 100% em área aberta, com ótima visibilidade, piso muito bom na maior parte e poeira constante.

O piloto Cristiano Rocha tem a missão de acelerar poupando o equipamento na medida do possível, a perspectiva é de entre uma volta e outra a ajuda de mecânicos e equipe de apoio da Accert Competições na hora da manutenção nos boxes de muita adrenalina para revisar tudo, e é de se orgulhar. “O Mit Cup se faz com o desempenho a cada volta, é preciso superar cada prova antes de pensar na próxima. Não vejo a hora de acelerar!”, declara.

Minae Miyauti conta qual tem sido a estratégia para as etapas. “Manter o mesmo ritmo, o mesmo bom humor, sem cobranças, sem stress, mas dando sempre o nosso melhor. Acho que a receita tá dando certo. E claro, contando com a equipe que tem sido maravilhosa também. Zero problemas com o carro”, conta a competidora paulista.

Pela primeira temporada em parceria na navegação com o piloto Cristiano Rocha, Minae diz que o entrosamento não poderia ter sido melhor. “Nós nos entendemos muito rápido. Ele não me cobra, não me pilha. E eu acho que também não o cobro (risos). É horrível você navegar sabendo que o piloto tá te cobrando, tá esperando de você um resultado X, ou te jogando uma carga de responsabilidade. O clima está ótimo e vamos tentar sempre melhorar nossa comunicação, pois a cada etapa a prova é uma pegada diferente e temos que nos adaptar”, ressalta.

“Quero agradecer de novo a oportunidade, a confiança e o carinho de toda a equipe, sem exceções. Fui muito bem recebida desde a primeira etapa, onde não tínhamos conquistado nenhum troféu. O Cristiano já tinha me convidado para andar todas as etapas sem saber se eu dava conta, disse que “a gente se entendia no caminho” (risos). Fico muito feliz e honrada por isso!”, completa Minae.

Desde a terceira etapa (Ribeirão Preto) do calendário 2022 o Mitsubishi Cup conta com transmissão ao vivo, por streaming, no canal Youtube da Mitsubishi Motors BR. A Mit Cup é dividida em sete categorias, de acordo com o carro e o nível de experiência dos competidores: Outlander Sport R, Outlander Sport R Pro, L200 Triton ER, L200 Triton ER Pro, L200 Triton Spor R, L200 Triton Sport R Pro e L200 Triton Sport RS.

A equipe Accert Competições, com sede em Goiânia (GO), recebe o patrocínio da Accert Transportes e Logística, Yokohama, Flach Carregadores, Lavanderia Suprema, ALE Combustíveis, Ferragens Negrão, Sementes Oilema, Hotel LG, Cervejaria Oktos, Titaniun Energy Drink, Audiovolks, Worker, Lamesa Cabos Elétricos e Poynting Antennas.

PROGRAMAÇÃO MITSUBISHI CUP – ESTIVA ERBI / SP – 4ª ETAPA

Local: Centro Esportivo Mario Rocha

SEXTA-FEIRA 910/06)

07h00 às 12h00 – Abertura do parque apoio – Equipes – Centro Esportivo

08h00 às 8h00 – Secretaria de prova – Centro Esportivo

08h13 – Vistoria técnica – Centro Esportivo

13h00 às 14h30 – Treinos livres – Grupo B – pista

14h30 às 16h00 – Treinos livres – Grupo A – pista

16h00 às 17h00 – Treinos livres – Todos – pista

18h00 às 19h00 – Briefing – Centro Esportivo

19h00 às 21h00 – Confraternização – Centro Esportivo

FICHA TÉCNICA TREINO

DI 7,99 km

SS 4,75 km

Total 20,29 km

SÁBADO (11/06)

07h00 às 07h30 – Parque fechado – Centro Esportivo

08h00 – Saída do primeiro carro no parque fechado – Centro Esportivo

08h13 – Largada 1º carro – prova 01 – pista

10h33 – Largada 1º carro – prova 02 – pista

12h53 – Largada 1º carro – prova 03 – pista

13h00 – Abertura do parque fechado – Centro Esportivo

15h00 às 16h00 – Premiação Mitsubishi Cup – Centro Esportivo

17h00 – Encerramento do evento – Centro Esportivo

FICHA TÉCNICA PROVA

DI 6,98 km

SS 32,99 km

Total 47,03 km

CALENDÁRIO MITSUBISHI CUP 2022

Etapa 1 – 14/03 – Mogi Guaçu/SP – Velocitta

Etapa 2 – 30/04 – Indaiatuba/SP – Fazenda Pimenta

Etapa 3 – 21/05 – Ribeirão Preto – Talula Clable Park

Etapa 4 – 11/06 – Estiva Gerbi/SP

Etapa 5 – 30/07 – Mogi Guaçu/SP – Velocitta

Etapa 6 – 39/10 – Cordeirópolis/SP

Etapa 7 – 26/11 – Mogi Guaçu/SP – Velocitta