Eclipse parcial do Sol poderá ser visto nesta quarta-feira (2); saiba mais

Um eclipse solar poderá ser visto da América do Sul na tarde desta quarta-feira (2). Embora os nossos vizinhos do Chile e Argentina possam testemunhar um eclipse solar anular, aqui no Brasil ele será visível apenas de maneira parcial.

Um eclipse solar ocorre quando a Lua está posicionada entre o Sol e a Terra, impedindo que a luz atinja alguns pontos do nosso planeta. Os eclipses do tipo anular acontecem quando a Lua se posiciona exatamente na frente do Sol, deixando o disco solar quase todo coberto e escuro, com apenas uma borda fina luminosa à vista, lembrando um anel.

Nos eclipses solares parciais, a Lua encobre apenas um pedaço do Sol, como se nosso astro tivesse levado uma “mordida”.

Os eclipses solares totais acontecem a cada 18 meses e duram poucos minutos, enquanto os parciais — em que a Lua não cobre completamente o Sol — ocorrem pelo menos duas vezes por ano em algum local da Terra.

Como observar o eclipse do Sol nesta quarta (2)?

O eclipse solar parcial não será visível em todo o território brasileiro. Poderão observar o fenômeno: todos os estados da região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte dos estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

O lugar com vista de maior porcentagem do eclipse será no Rio Grande do Sul, onde os habitantes poderão ver uma “mordida” maior no Sol — 38% da superfície encoberta.

O início e o final do evento dependem da localização, mas o eclipse deve ocorrer entre 16h30 e 18h30, com auge por volta das 17h40 (horário de Brasília).

Dicas de observação

Não olhe para o Sol sem proteção! Se você estiver nos locais em que o fenômeno será visível, saiba que não é seguro olhar para um eclipse solar sem equipamentos adequados, pois isso pode causar lesões graves nos olhos. Também não é recomendado vê-lo por lentes de câmera, binóculos ou telescópios sem um filtro adequado.

O ideal é utilizar lentes com padrão ISO 12312-2, que não estão presentes em óculos de sol normais. Vale lembrar que óculos de sol comuns não são seguros para olhar diretamente para o Sol, por mais escuras que sejam as lentes.

Os acessórios podem ser comprados até mesmo pela internet, mas é importante se certificar de que eles cumprem as normas de segurança.

Caso no dia do eclipse você não disponha de um equipamento seguro para observar o fenômeno, outra possibilidade é recorrer da observação indireta, feita através de uma projeção.

Matéria: Fernanda Pinotti

Fonte: CNN Brasil