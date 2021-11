Economista Victoria Werneck fala sobre expectativas para 2022 e 2023 em evento online

Mestre em Economia, sócia-diretora da Recce Consultoria Econômica e Economista-Chefe da Icatu Seguros, Victoria Werneck é a convidada do 37º CEO Insights, que acontece no próximo dia 1º de dezembro, às 10h, com o tema Cenários para o Brasil em 2022 e 2023.

O evento é uma realização do grupo CEO Insights, formado por alunos e ex-alunos do programa CEO FGV, em parceria com o Conselho de Presidentes. O encontro tradicionalmente aborda os cenários e expectativas futuras com a presença de executivos C-Levels de todo o Brasil.

Segundo o mediador do evento, Paulo Vasconcellos Filho, mentor de CEOs do grupo CEO Insights, a pandemia não deve ser vista como algo pontual, que passará. Por isso, a importância de avaliar os cenários sob esse viés. “A pandemia é mais uma das crises: outras virão, não necessariamente no campo da saúde. O tempo é de disrupção, e as empresas têm de se preparar para remar em ondas altas e turvas. Não cabe negacionismos, convicções e crenças de que Deus tomará partido, atendendo às preces ou do goleiro ou do batedor do pênalti”, destaca ele.

O diretor do Conselho de Presidente, Júlio Miranda, compactua com o entendimento. “Assim, a expectativa é de que a abordagem seja muito realista, com ênfase em cenários mais prováveis – ainda que possam ser ruins-, embora o desejo seja sempre de receber boas notícias, coisa difícil de se assegurar nestes tempos de incertezas, polarizações, excesso de informações, de desinformações e fake news. Gostaria de sair do evento encorajado a enfrentar quaisquer que venham a ser os cenários.

Assim, a expectativa é de que a abordagem seja muito realista, com ênfase em cenários mais prováveis – ainda que possam ser ruins, embora o desejo seja sempre de receber boas notícias, coisa difícil de se assegurar nestes tempos de incertezas, polarizações, excesso de informações, de desinformações e fake news. Gostaria de sair do evento encorajado a enfrentar quaisquer que venham a ser os cenários”, afirma.

Para participar do CEO Insights, é preciso ser convidado exclusivo deste grupo ou exercer cargo de alta liderança. A participação é autorizada mediante análise de perfil ou com anuência de membros do grupo.