Edição de inverno do Polo Beer Festival será realizado neste final de semana, na Praça Carlos Gomes

Evento, no sábado e domingo, contará com 22 cervejarias da Região Metropolitana de Campinas e música ao vivo

Haverá mais de 20 food trucks, seis shows ao vivo, uma Feira de Economia Criativa

A edição de inverno do Polo Beer Festival será realizado nos dias 17 e 18 de agosto, na Praça Carlos Gomes. O evento, organizado pelo Polo Cervejeiro da RMC, reunirá 22 cervejarias da região com 88 bicos de chope. A festa será das 11h às 21h, com entrada gratuita. É uma correalização da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, com apoio da Região Turística do Bem Viver e do Visite Campinas, e parceria com o Sebrae.

Além das cervejarias, haverá mais de 20 food trucks, seis shows ao vivo, uma Feira de Economia Criativa e uma área kids.

Para promover a sustentabilidade, as cervejas serão servidas em copos de acrílico rígido com marcações de 200ml e 400ml, ao custo de R$ 3. Os participantes podem levar seus próprios copos e serão servidos normalmente.

O evento destacará cervejas com teor alcoólico mais alto e sabores intensos, apropriados para o clima frio. A ONG SOS nas Ruas também fará parte da iniciativa, arrecadando roupas, cobertores e itens de higiene pessoal.

O Polo Cervejeiro da RMC é uma associação que promove a cultura cervejeira na Região Metropolitana de Campinas. Composta por 26 cervejarias, realiza eventos e cursos para estimular o setor e aproximar o público das cervejas artesanais da região.

Serviço:

Polo Beer Festival

Data: 17 e 18 de agosto

Horário: das 11h às 21h

Local: Praça Carlos Gomes

Endereço: Rua Irmã Serafina, s/nº, Cambuí

Entrada Gratuita