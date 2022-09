Edição especial do Projeto “Sábado Feliz” contou com muita diversão, serviços à população e inauguração do “Memorial Árvore Pau-ferro”

Aconteceu no último sábado, 24 de setembro, das 9h às 13h, a edição especial do Projeto “Sábado Feliz”. Além dos tradicionais atrativos gratuitos, como brinquedos infantis (cama elástica, pula-pula, piscina de bolinhas e tobogã), pintura facial, apresentações com palhaços e distribuição de algodão-doce, pipoca e suco, a edição trouxe novidades àqueles que compareceram ao evento

Entre as diversas tendas espalhadas pela Praça Ângelo Ferrari, a população teve acesso aos serviços prestados pelas secretarias do município. Enquanto as crianças se divertiam com as atrações infantis, pais e responsáveis aproveitaram para vacinar seus pets, tirar dúvidas com o PROCON, conferir e se beneficiar com doações de livros e DVDs, realizar cortes de cabelo, aferir pressão, glicose, realizar testes de Hepatite e COVID-19, e colocar em dia as carteiras de vacinação. Vale ressaltar que as ações foram oferecidas de forma gratuita aos cidadãos.

O Prefeito Fábio Polidoro destacou as novidades e ressaltou a importância do evento para a população. “Nesta edição, tivemos a participação ativa de várias secretarias do município, como a Secretaria de Saúde, de Educação, do Meio Ambiente, de Cultura e Economia Criativa, de Segurança, de Serviços Urbanos, e a Secretaria de Esportes. Mudas de árvores foram distribuídas para o plantio, jogos de tabuleiro ganharam espaço entre as atrações, livros, gibis e DVDs foram doados pela Biblioteca Municipal, shows realizados por artistas de Pedreira foram promovidos, e houve a realização de medição arterial, glicose e vacinação infantil e animal. O PROCON esteve disponibilizando os seus serviços, e o Corpo de Bombeiros participou do evento. Nosso intuito com o projeto ‘Sábado Feliz’ é claro: promover a interação entre as crianças e proporcionar atividades agradáveis à comunidade”, concluiu.

Além das atrações, ocorreu ainda a inauguração do “Memorial Árvore Pau-ferro”, monumento localizado no centro da Praça Ângelo Ferrari. O memorial eterniza a história da árvore, plantada durante a construção da praça, mas que precisou ser retirada em março deste ano após fortes chuvas que comprometeram sua estrutura interna.

Matéria elaborada pela estagiária Maiara Arenghe Clara com supervisão do DICOM.