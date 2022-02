Educação de Artur Nogueira abre vagas para estágio remunerado de pedagogia

São oferecidas 18 vagas para estudantes regularmente matriculados; veja como se candidatar

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Educação, está com vagas abertas para estágio remunerado. Ao todo, a pasta oferece 18 oportunidades para estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação em pedagogia, que deverão atuar na Rede Municipal de Ensino.



Os interessados devem se dirigir até a sede da secretaria, localizada na Avenida XV de Novembro, Nº 1.400, no Jardim Planalto (Escola Modelo). No momento da inscrição, o estudante deverá apresentar documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de endereço, além do currículo.

A seleção acontecerá por meio de entrevista e avaliação do currículo apresentado pelo candidato. Os estudantes selecionados deverão atuar conforme as necessidades da Rede Municipal de Ensino, em classes de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, em apoio à inclusão e outras atividades ou projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

O estágio tem como objetivo proporcionar ao estudante regularmente matriculado em instituição pública ou privada de ensino o exercício de atividades correlatas à sua formação profissional, em complementação aos conhecimentos teóricos recebidos.