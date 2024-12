Educação de Artur Nogueira alcança nota alta e recebe selo Prata no Compromisso com a Alfabetização

Município ficou a apenas 5 pontos da categoria Ouro, que exige nota mínima de 85

A educação de Artur Nogueira alcançou um marco significativo ao receber, nesta quinta-feira (5), o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização na categoria PRATA, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). O município obteve nota 80, ficando a apenas cinco pontos de atingir a categoria Ouro, que é destinada às gestões que alcançam uma pontuação mínima de 85.

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é um reconhecimento simbólico do MEC que avalia o empenho de estados e municípios em garantir a alfabetização na idade certa.

A premiação é dividida em três categorias – ouro, prata e bronze – e analisa a adoção de políticas públicas, programas e estratégias de alfabetização, bem como a redução das desigualdades educacionais estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE) e no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

Para conquistar o Selo Prata, Artur Nogueira apresentou uma ampla documentação, que incluiu ações como a adesão a políticas de alfabetização, capacitação de professores e gestores, distribuição de materiais didáticos e colaboração com entes federativos. A avaliação foi conduzida por uma Comissão Técnica do MEC, composta por especialistas da Rede Nacional de Alfabetização (Renalfa).

A secretária de Educação comemorou a conquista e reforçou o compromisso de buscar a excelência. “Estamos muito orgulhosos com a nota 80 e o Selo Prata, que mostram o trabalho sério da nossa equipe. Ficamos a um passo da categoria Ouro, e essa será nossa meta daqui para frente. Vamos continuar investindo na alfabetização das nossas crianças para alcançar esse objetivo e reduzir ainda mais as desigualdades educacionais.”

O prefeito Lucas Sia (PL) disse que o resultado é um reflexo do compromisso da gestão municipal em garantir uma educação pública de qualidade para os alunos de Artur Nogueira.

“Ficamos felizes com a nota recebida, consolidando o município como referência em políticas educacionais no Estado de São Paulo. Queremos melhorar ainda mais e buscaremos esse ouro”, vibrou o chefe do Poder Executivo Municipal.