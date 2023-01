Educação de Conchal promove Projeto de Recuperação Intensiva durante o mês de janeiro

A Prefeitura de Conchal, por meio do Departamento Municipal de Educação está provendo durante o mês de janeiro o Projeto de Recuperação Intensiva.

O projeto oferece aos estudantes da rede pública municipal do Ensino Fundamental I dos 3º, 4º e 5º anos, oportunidades de retomar seu engajamento com os estudos, reforçar e recuperar aprendizagens essenciais, e, acima de tudo, promove aulas pautadas no desenvolvimento socioemocional, na gestão das emoções e no relacionamento com os outros.

De acordo com o departamento, foi desenvolvido, devido à retomada das aulas pós-pandemia, que verificou-se que, apesar de todos os esforços despendidos, não foi possível que todos os alunos desenvolvessem aprendizagens bem-sucedidas. Sendo então, planejado esse tempo extra para recompor saberes, centrado no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, além das disciplinas Base Nacional Comum Curricular: como Língua Portuguesa, Matemática, Arte, Inglês, Ciências e História.