EDUCAÇÃO DE JAGUARIÚNA INICIA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS

A Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna deu início às capacitações voltadas aos professores do Ensino Fundamental I da rede municipal, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Alfabetiza Mais. A ação reforça o compromisso do município com a melhoria da qualidade do ensino e o fortalecimento da alfabetização das crianças.

A formação reúne cerca de 150 profissionais da educação, entre professores, coordenadores pedagógicos e diretores das unidades escolares do Fundamental I. Durante os encontros, os participantes terão acesso a orientações pedagógicas, metodologias de ensino, estratégias de acompanhamento da aprendizagem e momentos de troca de experiências entre os educadores.

Nesta sexta-feira, a atividade foi realizada na Escola Municipal Professor Carlos Alberto Gióia, no Parque Serra Dourada. Segundo a Secretaria de Educação, “o objetivo da iniciativa é fortalecer as práticas pedagógicas e garantir um ensino cada vez mais eficiente, acolhedor e alinhado às necessidades dos alunos da rede municipal”.

A capacitação integra as ações de formação continuada promovidas pela Administração Municipal e destaca a importância da parceria entre município e Estado na construção de uma educação pública de qualidade.

“Os encontros acontecerão ao longo de todo o ano, oferecendo suporte permanente às equipes escolares e contribuindo diretamente para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes de Jaguariúna”, informa a secretaria.

Foto: Diego Monarin