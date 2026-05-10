Frente fria provoca chuva e queda de temperatura na região de Campinas a partir deste domingo

Foto Carlos Bassan

Temperaturas podem chegar a 12°C nos próximos dias, segundo o Cepagri da Unicamp

A chegada de uma frente fria deve provocar mudanças significativas no tempo na região de Campinas a partir deste domingo (10), segundo previsão do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp.

De acordo com os meteorologistas, haverá aumento da nebulosidade, ocorrência de chuvas e queda nas temperaturas nos municípios da região.

As instabilidades devem se intensificar entre o fim da manhã de domingo e a madrugada de segunda-feira (11), com possibilidade de pancadas de chuva distribuídas em diferentes cidades da região de Campinas.

Segundo o Cepagri, as chuvas devem ocorrer com intensidade fraca a moderada na maior parte do período, porém existe possibilidade de temporais isolados durante a tarde de domingo, acompanhados de chuva intensa e raios.

Além da chuva, a frente fria também deve derrubar as temperaturas. A previsão indica que os termômetros podem registrar mínimas de até 12°C nos próximos dias.

Os meteorologistas orientam atenção para mudanças rápidas no tempo e recomendam cuidados durante os períodos de chuva mais intensa.

Fonte: Cepagri Unicamp

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