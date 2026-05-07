Ypê contesta decisão da Anvisa e afirma que produtos suspensos são seguros

Empresa de Amparo diz possuir laudos técnicos independentes e afirma que vai recorrer da medida adotada pela agência

A fabricante de produtos de limpeza Ypê contestou a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que determinou a suspensão da fabricação, comercialização e uso de 24 produtos da marca, entre detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes produzidos na unidade de Amparo (SP).

Em nota, a empresa afirmou que possui fundamentação científica baseada em testes e laudos técnicos independentes que atestam a segurança dos produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes. Segundo a companhia, os itens não oferecem riscos aos consumidores.

A Ypê informou ainda que mantém diálogo contínuo com a Anvisa e acredita que, com a apresentação de informações técnicas complementares, a decisão possa ser revertida no menor prazo possível.

A empresa também classificou a medida adotada pela agência como “arbitrária e desproporcional” e confirmou que irá recorrer da decisão.

A suspensão foi anunciada pela Anvisa após inspeções identificarem falhas consideradas graves em etapas do processo produtivo, incluindo problemas nos sistemas de controle de qualidade e risco de contaminação microbiológica em produtos de lotes específicos.

A recomendação da agência é para que consumidores suspendam imediatamente o uso dos produtos afetados, especialmente os lotes com numeração final 1, até nova orientação oficial.

Fonte Uol

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