Educação de SP abre pré-cadastro para professores de ensino técnico na região de Campinas

Processo é válido para profissionais graduados e/ou que possuam notório saber com comprovada experiência nas áreas dos cursos; contratação é por tempo determinado

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com pré-cadastro aberto para professores interessados em atuar em classes do Itinerário de Formação Técnica Profissional na região de Campinas. O processo é válido para profissionais graduados e/ou que possuam notório saber com comprovada experiência nas áreas dos cursos. A inscrição é on-line e vai até 5 de fevereiro no site Ensino Médio Paulista.

Em 2024, unidades da rede estadual na região de Campinas vão oferecer cursos de nível Médio em administração, agronegócio, desenvolvimento de sistemas, farmácia, hospedagem, logística e vendas.

A remuneração dos selecionados será de R$ 5,3 mil para jornada presencial de 40 horas semanais e de R$ 3,3 mil para jornada presencial de 25 horas semanais. As oportunidades variam de acordo com a demanda de cada região e disponibilidade de horários e locais dos candidatos.

Para a atuação em sala de aula, a Secretaria da Educação fornecerá material didático dos cursos com aulas, exercícios, atividades práticas e formações pedagógicas e técnicas para garantir o suporte necessário e a adaptação do professor na rede.

Imagem Ilutrativa Pexels