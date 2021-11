Educação distribui kits de alimentação escolar na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Holambra irá distribuir no dia 8 de novembro cerca de 2.350 kits de alimentação escolar para estudantes da rede pública municipal de ensino. A entrega será realizada entre 7h30 e 18h na unidade em que o aluno está matriculado. Crianças e jovens que frequentam as escolas Parque dos Ipês e Joaquim Felipe de Almeida devem retirar os itens, neste mesmo horário, no Ginásio Municipal de Esportes. O pai, a mãe ou o responsável legal do aluno precisará apresentar um documento de identificação, como RG ou CPF, e o Cartão Cidadão do estudante. “Os kits, que contam com itens não-perecíveis e ovos, são referentes ao mês de outubro”, explica a diretora municipal de Educação, Claudicir Pícolo. “A distribuição é feita para todos os estudantes da rede pública municipal de ensino, do berçário ao 9º ano do ensino fundamental e também aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, o EJA”. Conforme determinação do Governo do Estado de São Paulo, a retomada obrigatória das aulas presenciais para os alunos da rede, sem revezamento, ocorre a partir desta quarta-feira, dia 3 de novembro, com o fim da necessidade do distanciamento de 1 metro entre os estudantes. Protocolos sanitários, como utilização de álcool em gel e utilização de máscaras, serão mantidos. Serviço: Entrega de kits de alimentação escolar para alunos da rede pública municipal Data: 8 de novembro, segunda-feira Horário: 7h30 às 18h Locais: Alunos das escolas Parque dos Ipês e Joaquim Felipe de Almeida: Ginásio Municipal de Esportes. Estudantes de outras escolas: unidade em que o estudante está matriculado. É necessário apresentar um documento de identificação, como RG ou CPF, e o Cartão Cidadão do estudante.