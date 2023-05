Educação e Esporte promovem 13° Festival de Atletismo entre escolas

Por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e de Esporte, o 13º Festival de Atletismo de Mogi Guaçu será realizado nos dias 11 e 12 de maio, das 8h às 11h00, no ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno. Participarão alunos do 4° e 5° ano das 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs).

Cada escola vai levar 40 alunos para o festival, que contará com a participação de mais de 900 alunos. As modalidades disputadas serão: salto em distância, corrida de 60 metros, arremesso de peso e revezamento pelas categorias masculino e feminino. O transporte e a alimentação serão providenciados pela Secretaria Municipal de Educação.

Professores de educação física e funcionários das escolas estarão presentes nos dois dias de competição para a realização das provas. Os professores, que estão fazendo treinamentos com as crianças ao longo desse início de ano, selecionaram os alunos que vão participar e vivenciar as modalidades esportivas.

“Os alunos e professores estão ansiosos e animados para chegar o dia do festival. Como foi algo que foi retomado nesse mandato, a ansiedade está muito grande. Educamos as crianças também fora dos muros da escola. Uma escola integrada com as instituições da cidade”, comentou a supervisora de ensino Ana Paula Vilela.