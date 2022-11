Educação e Saúde definem nova estratégia para aumentar cobertura vacinal de crianças

Uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 31, definiu a nova estratégia adotada pela Secretaria de Saúde em parceria com a pasta de Educação para identificar as crianças que estão em atraso com um ou mais vacinas que constam no Calendário Nacional de Imunização. O assunto, inclusive, gerou um alerta do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que emitiu a todos os municípios um comunicado para que os gestores das pastas de Saúde, Educação e Assistência Social realizem campanhas, busca ativa e garantam a oferta da imunização para crianças e adolescentes.

O encontro contou com a participação da responsável técnica pela Vigilância Epidemiológica Josemary Apolinário, da Secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini, da agente de endemias Fatima Regina Augusto, da supervisora de Creches Amanda Lapo Rossi, da coordenadora da Pré-escola Katerine Coloço Peres e da supervisora do Ensino Fundamental Jocelene Cestaro Riciluca.

O método para identificar os faltosos será a solicitação da apresentação da carteirinha de vacinação das crianças no ato das matrículas para a Pré-escola e também para os alunos já matriculados, cujos pais terão um prazo para levar o documento à escola. As cópias serão encaminhadas à Vigilância Epidemiológica para posterior distribuição às Unidades Básicas de Saúde para contato e acompanhamento das famílias. “Dessa forma, mesmo que os pacientes tenham mudado de endereço, as Unidades Básicas de Saúde de referência dos alunos terão o espelho das carteirinhas para atualizar o sistema e fazer a busca ativa”, explicou Josemary Apolinário.

O período das matrículas para as Pré-escolas municipais inicia-se no próximo dia 23 e segue até o dia 25. No dia 23 o atendimento será no Polo da Univesp de Itapira (Rua Embaixador Pedro de Toledo, nº 859) das 7h30 às 16h30. Nos dias 23 e 24 o atendimento será na Secretaria Municipal de Educação (Avenida Rio Branco, nº 472) das 8h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. É necessário apresentar: Certidão de Nascimento da criança, Caderneta de Vacinação, comprovante de endereço, CPF e RG do responsável.