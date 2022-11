Educação encerra ano letivo com espetáculo musical envolvendo mais de 230 alunos

A rede pública municipal de ensino de Holambra irá promover no dia 18

de novembro o espetáculo musical “A Bela Adormecida”, envolvendo

alunos e servidores da pasta. A apresentação será realizada no

Ginásio Municipal a partir das 19 horas, é aberta ao público, tem

entrada gratuita e irá marcar o encerramento do ano letivo de alunos da

Educação Infantil.

Resultado de um trabalho de 6 meses, criada e organizada por servidores

da rede, a encenação contará com a participação de mais de 230

pessoas de 13 unidades de ensino do município, além de cenário

grandioso e figurinos de encher os olhos.

“Esta festividade promove a transição dos estudantes para o Ensino

Fundamental e, acima de tudo, a confraternização de alunos e

trabalhadores de todas as áreas da Educação do Nivel II, da limpeza

à diretoria. Todos participam do espetáculo”, explicou a diretora

municipal de Educação, Claudicir Picolo. “Além disso, vale

ressaltar que o conto, dos Irmãos Grimm, foi amplamente trabalhado

durante as aulas com a exploração do imaginário e da fantasia”.

Ela adianta ainda que as músicas, que contam com obras de Vinícius de

Moraes, Ana Carolina e Roupa Nova, também foram criteriosamente

selecionadas para que esta montagem, além de festiva, também contasse

com conteúdo pedagógico.

“Fazemos um convite para que toda a população participe desse

momento tão importante para nossos alunos”, disse o prefeito Fernando

Capato. “Será uma formatura diferente, com a participação de toda a

comunidade. As pessoas terão a oportunidade de conferir um espetáculo

belíssimo, preparado com muito carinho pela rede pública de ensino”.

Serviço:

Musical A Bela Adormecida

Encerramento do Ano Letivo de estudantes do Nível II

Data: 18 de novembro, às 19h (entrada permitida a partir das 18h30)

Local: Ginásio Municipal

Entrada Gratuita