Educação entrega novas apostilas para estudantes da rede municipal nesta segunda-feira

Pais de alunos de creches e escolas municipais de Holambra deverão retirar na próxima segunda-feira, dia 6 de julho, novas apostilas com conteúdo de aulas para estudo à distância. Serão entregues mais de 2.300 unidades preparadas por educadores da rede. A distribuição irá ocorrer das 7h30 às 16h30 na unidade em que a criança ou jovem está matriculado. Para estudantes a partir do Nível 1 da Educação Infantil é necessário apresentar, na retirada, os cadernos recebidos no mês de maio. O material irá passar por avaliação dos professores.

As atividades – equivalentes a 8 semanas de aulas – contêm temas que integram todas as disciplinas obrigatórias e que fazem parte da Base Comum Curricular Nacional. Enquanto na educação infantil são trabalhadas atividades lúdicas, alunos que precisam de atenção especial vão receber cadernos complementares a fim de ajudá-los no desenvolvimento das tarefas. O material é composto por textos, lembretes pedagógicos, exercícios, sugestões de leitura e de atividades físicas, além de recomendação de livros, filmes e experimentos de acordo com a idade do estudante.

Os educadores da rede irão permanecer à disposição nas escolas para tirarem dúvidas por telefone entre 7h e 11h e 13h e 17h. Também há possibilidade de atendimentos presenciais, mediante agendamento. Nesses casos serão seguidas rigorosamente todas as orientações do Departamento de Saúde, que incluem distanciamento mínimo, uso de máscaras e higienização com álcool em gel. Para fazer o agendamento de atendimento presencial, pais ou responsáveis deverão entrar em contato por telefone diretamente com a unidade em que o aluno estuda.

“Estamos seguindo a orientação do Governo do Estado e priorizando a saúde de todos os nossos moradores”, explicou o diretor municipal de Educação, Alexandre Moreira. “Pedimos que se mantenha uma rotina de estudos, como acontecia durante as aulas presenciais. Se o aluno estuda de manhã, por exemplo, as atividades devem ser feitas neste período. É fundamental que os pais acompanhem de perto os estudos”.

Troca de item do kit de alimentação escolar

Também na segunda-feira, 6 de julho, pais e responsáveis que forem às unidades escolares para retirar as apostilas poderão efetuar a troca do achocolatado que compõe o kit de alimentação escolar entregue na última semana. A substituição se dá em função de problemas apresentados em algumas das amostras distribuídas. A empresa responsável pelo fornecimento do kit foi notificada pela Prefeitura e disponibilizará produtos novos para todas as famílias, sem exceção.

Quem ainda não tiver consumido o achocolatado deverá leva-lo para a troca. Quem consumiu ou já não dispõe do produto poderá também levar para casa um novo item, sem qualquer prejuízo.