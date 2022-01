Educação moderniza e investe mais de R$ 1 milhão em playgrounds para escolas municipais de Artur Nogueira

Ao todo, 24 escolas municipais serão contempladas com os novos parques infantis, mais modernos e estruturados, e que garantirão atividades de lazer às crianças



A fim de tornar o aprendizado ainda mais divertido para a garotada, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Educação, investiu mais de R$ 1 milhão para a instalação de playgrounds mais modernos e estruturados nas 24 escolas municipais da cidade. Para a Administração Municipal, o investimento é fundamental, visto que os novos brinquedos auxiliarão na qualidade de ensino e no desenvolvimento dos estudantes nogueirenses.

Das 24 escolas contempladas, nove são unidades de Ensino Fundamental, quatro de Educação Infantil (pré-escola) e 11 são Creches. De acordo com a pasta, a previsão é que os novos parques infantis comecem a ser instalados nas unidades escolares nos próximos dias, antes da retomada das aulas. O período de recesso dos estudantes é um momento oportuno e ideal para realizar ações de melhorias na infraestrutura das unidades escolares.

O prefeito Lucas Sia (PSD) ressalta que os atuais parquinhos sofreram fortes danos com a ação do tempo nos últimos anos e a comunidade escolar reivindicava novos playgrounds. “A Educação num todo é nossa prioridade, por isso a solicitação foi atendida de imediato. Nosso objetivo é proporcionar qualidade e segurança nas atividades recreativas para os mais de 5.600 alunos que estudam nas escolas municipais de Artur Nogueira”, disse Sia.

Segundo a secretaria de Educação, os parques infantis disponibilizarão brinquedos tradicionais e de alta qualidade como balanços, tobogã, escorregadores, rampas de cordas, passarelas, rampas, escadas, entre outros. Ainda segundo a Educação, o valor do investimento foi licitado e ganhou a empresa cuja proposta de valor era menor.

Para a titular da pasta, Débora Sacilotto, a instalação dos playgrounds tornará as escolas mais atrativas e especiais para as crianças. “O intuito é oferecer aos alunos espaços lúdicos que contribuam para o desenvolvimento das crianças, oferecendo diversão e liberdade, além de estimular a convivência entre os estudantes e o desenvolvimento da coordenação motora. São espaços onde os alunos poderão socializar e participar de atividades recreativas de forma segura”, destacou.

PARQUES NOS BAIRROS



A secretária explica que, assim que os novos playgrounds forem instalados nas escolas municipais, os antigos parques de diversão serão realocados em praças do município. “A administração fará a manutenção, reforma e aproveitará os parquinhos para que as comunidades tenham momentos de diversão com seus familiares”, destacou Débora.