Educação promove curso de primeiros socorros para profissionais da rede municipal em Mogi Guaçu

Treinamento reúne 780 colaboradores e atende exigência da Lei Lucas para preparação em situações de emergência no ambiente escolar

A Secretaria Municipal da Educação de Mogi Guaçu realizou, nesta segunda-feira, 23 de março, um curso de primeiros socorros voltado a profissionais da rede municipal de ensino. A capacitação aconteceu no Teatro Tupec, no Centro Cultural, com atividades nos períodos da manhã e da tarde.

Ao todo, 780 funcionários participaram do treinamento, incluindo diretores, professores, coordenadores, equipes de apoio e demais colaboradores de 15 escolas de Ensino Fundamental, além de profissionais da Fundação Educacional Guaçuana e do Centro de Apoio Pedagógico Especializado.

A formação atende à Lei Federal nº 13.722 de 2018, conhecida como Lei Lucas, que determina a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para profissionais da educação. O curso foi ministrado pelo bombeiro educador Cabo Leandro Augusto, que orientou os participantes sobre como agir em situações de emergência até a chegada de atendimento especializado.

Durante o treinamento, foram abordados temas como desengasgamento, reanimação cardiopulmonar, massagem cardíaca, atendimento a traumas, além de primeiros cuidados em casos de desmaios, convulsões, ferimentos, hemorragias e queimaduras.

De acordo com a Secretaria, a iniciativa tem como objetivo ampliar a segurança no ambiente escolar, preparando os profissionais para agir com responsabilidade e eficiência diante de possíveis emergências envolvendo alunos.

A pasta informou ainda que um segundo grupo, composto por profissionais dos Centros de Educação Infantil, Escolas Municipais de Ensino Básico e Escolas Municipais de Ensino Infantil, participará da capacitação no dia 1º de abril, garantindo que toda a rede municipal esteja adequada às exigências legais.

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