Educação promove seminário de Práticas Pedagógicas

A Secretaria de Educação promoveu nesta segunda-feira, dia 16, o I Seminário de Práticas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino, com foco na Educação Básica.

O evento foi realizado no Centro Cultural para 400 professores no período da manhã e a mesma quantidade no período da tarde.

O seminário consistiu de exposição de trabalhos dos alunos no saguão e explanações, no Teatro Tupec, sobre as atividades e metodologias aplicadas em sala de aula em 2019.

A secretária de Educação, Célia Maria Mamede fez a abertura do seminário, que contou com a presença do prefeito Walter Caveanha e do vice-prefeito Daniel Rossi.

