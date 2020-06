Educação prorroga convênio com entidades assistenciais

A Secretaria de Educação prorrogou o termo de colaboração com nove entidades assistenciais de Mogi Mirim por mais 12 meses, em evento de assinatura de convênio realizado na segunda-feira (29) no Centro Municipal de Aperfeiçoamento do Magistério Antonio de Souza Franco, a Estação Educação.

A cerimônia contou com a presença de representantes da Administração Municipal e também das entidades. Como forma de prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19), a assinatura respeitou o protocolo sanitário relacionado ao distanciamento e o uso de máscaras entre os presentes.

As entidades beneficiadas são a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Associação de Pais e Amigos do Autista da Baixa Mogiana “Fonte Viva”, Banda Lyra Mojimiriana, Centro de Convivência Infantil (CCI), Centro de Educação e Integração Social Benjamin Quintino da Silva (CEBE), Educandário Nossa Senhora do Carmo, Equipotência Entidade Filantrópica, Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA) e Lar Infantil Aninha.

A prorrogação contempla 1,8 mil crianças, jovens adolescentes do município, desde a Educação Infantil, incluindo a pré-escola, até o 9º ano do ensino fundamental. Além das nove entidades com convênios prorrogados, a Casa da Criança, mais uma entidade parceira da Prefeitura Municipal, tem renovação prevista para o mês de dezembro.