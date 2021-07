Educação prorroga convênios com entidades em Mogi Mirim

Na tarde da última sexta-feira, 25, a Secretaria de Educação (Seduc) promoveu a cerimônia de renovação dos termos de colaboração de nove Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) de Mogi Mirim. O evento aconteceu na Estação Educação, no Centro.

O termo foi assinado por três meses, prevendo-se a prorrogação por mais três meses, adequando-se ao plano de trabalho apresentado por cada OSC. Os acordos atuais vencem na próxima quarta-feira (30). Importante destacar que, a partir deste ano, a Seduc, em conjunto com o Gabinete do Prefeito, decidiu pelas extensões dos atuais vínculos até o final de 2021.

Exatamente por essa situação, das 10 OSC’s conveniadas atualmente à Seduc, apenas a Casa da Criança não entrou no ato desta sexta-feira, pois já possui vínculo ativo até dezembro de 2021. As entidades que tiveram o termo de colaboração estendidos foram as seguintes:

Lar Infantil Aninha (aporte mensal de R$ 76.675,96), Instituto Educacional ICA (aporte mensal de R$ 36.806,26), Fonte Viva – Associação de Pais e Amigos do Autista da Baixa Mogiana (aporte mensal de R$ 51.153,12), Equipotência Entidade Filantrópica e Assistencial (aporte mensal de R$ 12.268,75), Educandário Nossa Senhora do Carmo (aporte mensal de R$ 14.722,50), Banda Musical Lyra Mogimiriana (aporte mensal de R$ 11.443,95), CEBE – Centro de Especialização e Base Educacional (aporte mensal de R$ 22.988,46), CCI – Centro de Convivência Infantil (aporte mensal de R$ 32.354,19) e APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (aporte mensal de R$ 40.435,89). A Casa da Criança recebe, mensalmente, R$ 52.271,65.

Desta forma, o investimento com as associações conveniadas à Seduc, previsto para o terceiro trimestre de 2021, será de R$ 1.053.362,19.