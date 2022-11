Educação realiza matrículas de jovens e adultos para o Ensino Fundamental I até o dia 25 de novembro

A Secretaria Municipal de Educação realiza até o dia 25 de novembro, uma sexta-feira, matrículas para o 1º semestre de 2023 da EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). Podem matricular pessoas com idade a partir de 15 anos completos. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira das 19h às 22h30.

Em Mogi Guaçu, as aulas da EJA serão realizadas somente na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) João Bueno Junior, no Jardim Centenário. Já em Martinho Prado Júnior, os estuantes serão acolhidos na Emef Prof. Geraldo Sorg, A Secretaria Municipal de Educação destaca que para os alunos que frequentarão a unidade urbana será concedido gratuitamente o passe escolar de transporte público.

As matrículas estão sendo realizadas diretamente na sede de cada Emef e os interessados em ingressar na EJA devem apresentar os seguintes documentos: cópias da certidão/casamento, RG, CPF, cartão do SUS e de comprovante de endereço, além de uma foto 3×4.

“Esta é uma oportunidade para jovens e adultos que querem iniciar os estudos ou mesmo voltar para a sala de aula e concluir os estudos. É uma oportunidade de ouro neste ano de 2023”, comentou o secretário de Educação, Paulo Paliari.

Locais de matrículas

Emef João Bueno Junior

Praça Barão do Rio Branco, s/n, Jardim Centenário

Telefone: (19) 3861.1078

Emef Prof. Geraldo Sorg

Rua Zulmira de Freitas Costa, 125, Martinho Prado Júnior

Telefone: (19) 3841.1126