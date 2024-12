Educação recebe doação de materiais escolares do Cristália

A Secretaria Municipal de Educação recebeu nesta segunda-feira, 16, a doação de pouco mais de 19 mil itens de materiais escolares do Laboratório Cristália. Assim como em anos anteriores, a empresa entregou cadernos, lápis de cor, canetas hidrocor, régua, papel sulfite, tesoura, cartolina, cola, apontador, borracha, canetas esferográficas e lápis preto.

As analistas de comunicação do Cristália, Karen Cristina Zanco Augusto e Daniella Donegá, representaram o laboratório no ato de entrega realizado no período da tarde ao vice-prefeito Mário da Fonseca e à secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini. “Agradecemos ao Cristália por mais um ano de parceria em prol da Educação de nossas crianças. São materiais que contribuem muito para as atividades do dia a dia de nossas escolas”, declarou o vice-prefeito.

Conforme explicou Regina Gracini, a secretaria já havia dado início à aquisição dos materiais escolares que irão compor o kit que será entregue aos alunos no início do próximo ano letivo e os itens doados pelo Cristália serão divididos entre todas as unidades escolares para ficarem de apoio aos alunos e para as atividades coletivas.