Eficiência através da diversidade: um caminho para o progresso

*Victor de Almeida Moreira

A busca pela verdade e eficiência é um objetivo central da humanidade. No entanto, cada pessoa traz consigo uma visão única do mundo, moldada por experiências, culturas, valores e crenças. Isso torna a verdade uma noção complexa, com variações dependendo da perspectiva de cada indivíduo.

A nossa “verdade” não é estática ou imutável, mas sim uma construção que se modifica à medida que somos expostos a diferentes referências e perspectivas. Nesse sentido, fica evidente a importância da diversidade em qualquer busca por desenvolvimento e progresso. Afinal, é por meio dela que temos acesso a características, origens e perspectivas variadas entre os indivíduos. Quanto mais referências possuímos, mais próximos da verdade estaremos.

Ao trazer uma variedade de visões e ideias, a diversidade desafia suposições e crenças estabelecidas, promovendo o diálogo, a troca de ideias e o confronto construtivo, levando a uma análise mais crítica das informações disponíveis. Em um ambiente diverso, os pré-conceitos perdem a relevância, o aprendizado se torna núcleo e, nessa estrutura de padrão, o preconceito deixa de existir. E nesse contexto, ocorre algo mágico: uma combinação de talentos complementares que contribuem de maneira única entre si e em nome do coletivo, agregando habilidades, conhecimentos e experiências diversas. Isso impulsiona a criatividade a níveis elevados e estimula intensamente a busca por melhores resultados.

É por isso que quando uma empresa, comunidade ou sociedade abraça a diversidade, enriquece sobremaneira o conjunto de referências disponíveis e promove uma maior aproximação da verdade e eficiência.

Não por outra razão, uma pesquisa realizada pela McKinsey & Company em 2020 revelou que empresas com maior diversidade étnica e cultural em suas equipes de liderança têm 36% mais chances de obter retornos financeiros acima da média em seu setor. Além disso, a pesquisa constatou que empresas que promovem a diversidade de gênero em sua liderança têm 25% mais chances de ter lucros acima da média.

Eu mesmo tenho vivido esses benefícios em meu ambiente de trabalho atual, uma organização que fomenta a diversidade e a inclusão criando um ambiente saudável. Fica evidente que ao acolher e valorizar a diversidade, as organizações criam ambientes de trabalho inclusivos, nos quais cada indivíduo se sente respeitado, valorizado e encorajado a contribuir plenamente e essa colaboração e participação ativa de todos, consequentemente, resulta em equipes mais engajadas e motivadas.

A diversidade é a chave para desbloquear benefícios inimagináveis. Em um mundo diverso, encontramos a riqueza da verdade e a eficiência do progresso. É por isso que uma organização que enriquece seu tecido social definindo metas de diversidade, implantando processos de recrutamento e seleção inclusivos e investindo em infraestrutura para atender às necessidades variadas de cada indivíduo, está verdadeiramente estabelecendo a multiplicidade de perspectivas e referências. Isso abre portas para descobertas, inovações e progressos sem precedentes.

*Victor de Almeida Moreira é engenheiro de produção,

com MBA em Engenharia de Custos, gestor de projetos da Mineração Rio do Norte (MRN)

e autor do livro (Auto)liderança Antifrágil, publicado pela Editora Gente.