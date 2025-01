ELEIÇÃO DA CORTE ABRE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL DE MOGI MIRIM

Mogi Mirim começa a respirar Carnaval a partir deste sábado (1º), quando acontece o concurso para escolha da nova corte formada por Rainha (adulto e 3ª Idade), Princesa (adulta e 3ª Idade) e Rei Momo (adulto). O evento, promovido pela Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, começa às 20h00, no Centro Cultural “Prof. Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”.

Os candidatos serão julgados nos quesitos comunicação, simpatia e espírito carnavalesco, samba no pé; desembaraço, sociabilidade e facilidade de expressão; e elegância. Além do status de Rainha, Princesa e Rei Momo, os escolhidos também serão premiados. Para a Rainha (adulto e 3ª Idade), e o Rei Momo (adulto), a premiação será composta pela faixa com o título em que foi eleito (a), a coroa e R$ 1.200,00 em dinheiro. A Princesa (adulta e 3ª idade com segunda maior pontuação) receberá a faixa, a coroa e o prêmio de R$ 800,00 em dinheiro. O mandato da Corte encerra-se na eleição da Corte Momesca do Carnaval de 2026.

A eleição da corte faz parte da programação do 1º Festival de Verão de Mogi Mirim, que acontece sábado (1º) e domingo (2), e é uma das atrações do Bar dos Artistas Especial de Carnaval, que terá a presença da banda Marchapopcarnaxé e a participação de passistas do grupo Tchê e Cia. O Bar dos Artistas começa às 19h00.

A programação carnavalesca no Município prossegue no dia 19 de fevereiro, quando acontece o Baile de Carnaval da Terceira Idade. A iniciativa é do Fundo Social e será realizada das 13h00 às 16h00, no Clube Mogiano. Por fim, os festejos de Carnaval acontecem de 1º a 4 de março, no Espaço 250 anos “Jornalista Valter Abrucez”, tendo como novidade a realização do Concurso de Blocos, cuja seleção acontecerá no dia 3 março. Haverá premiação em dinheiro, mais troféu, aos três melhores blocos.