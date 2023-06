Eleição da Musa do Esporte e homenagem aos destaques do Esporte e da Cultura irão comemorar os 23 anos do Programa NG Esportes

Contando com o apoio da Prefeitura de Pedreira através de suas secretarias municipais de Cultura e Economia Criativa e de Esportes e Lazer, o Programa NG Esportes, transmitido pelo Sistema Regional de Televisão (SRTV), as segundas-feiras (ao vivo), quartas-feiras e sábados, com a apresentação de Howard de Oliveira Santos Filho – Barbudinho, estará comemorando no dia 22 de julho, nas dependências do Centro Comunitário da APAE, 23 anos de sucesso, com a eleição da Musa do Esporte, homenagem aos destaques do Esporte e da Cultura, além show com a Banda Dessidência em tributo a Elvis Presley.

Os organizadores do concurso Musa do Esporte, Valdir Berlofa e Marcelo Burguim, informaram que as inscrições ainda estão abertas. “Os times e agremiações de Pedreira podem indicar sua candidata para representa-lo no concurso, os ensaios estão acontecendo aos domingos, na Unidade II do Centro Cultural, que fica na Rua Maria Ana Gasparin, nº 69, Jardim Emília, após às 15 horas. Até o momento possuímos 15 candidatas ao título de Musa do Esporte 2023”, concluíram os responsáveis.

João Paulo Nascimento, Secretário Municipal de Cultura e Economia Criativa, ressalta que a noite será especial, primeiro pela beleza das candidatas a Musa do Esporte, despois pela homenagem aos destaques da Cultura e do Esporte. “Convidamos a população para juntos comemorarmos os 23 anos do Programa NG Esportes, apresentado pelo amigo Barbudinho”, enfatizou o Secretário de Cultura.

Howard de Oliveira Santos Filho – Barbudinho, agradece o apoio do Prefeito Fábio Polidoro, que disponibilizou as Secretarias Municipais e os assessores Valdir Berlofa e Marcelo Burguim para organização do concurso Musa do Esporte, além das homenagens. “Os secretários João Paulo Nascimento, de Cultura e Economia Criativa, e Valdir Carlos Volpato, de Esportes e Lazer, estão nos auxiliando na organização do evento, vamos em uma noite de gala, comemorar os 23 anos do Programa NG Esportes, espero contar com a presença dos pedreirenses”, ressaltou o apresentador Barbudinho.

Para o Prefeito Fábio Polidoro, o evento irá reunir os melhores do Esporte e da Cultura de Pedreira, além da beleza das candidatas ao título de Musa do Esporte 2023. “Estamos felizes em fazer parte deste momento especial do tradicional Programa NG Esportes que está comemorando 23 anos, destacando não só os acontecimentos esportivos da região como também os sociais. Parabéns Barbudinho e toda a sua equipe”, concluiu o Prefeito de Pedreira.