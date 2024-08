Eleitorado jovem cresceu quase 80% desde as últimas eleições municipais

O eleitorado jovem aumentou 78% desde as últimas eleições municipais. A Constituição Federal determina que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para pessoas analfabetas, jovens de 16 e 17 anos e para quem tem mais de 70 anos.

Entre o eleitorado que tem que votar nas eleições desse ano, a maior parte tem entre 45 a 59 anos, quase 39 milhões de pessoas. O eleitorado jovem, na faixa etária de 18 a 24 anos soma 18,3 milhões e corresponde a quase 12% do total dos mais de 155 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar. O eleitorado jovem aumentou 78% desde as últimas eleições municipais. Na outra ponta, acima de 70 anos também cresceu. Subiu 12%. O número corresponde a 9% das pessoas aptas a votar no dia 6 de outubro.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para mais de 138 milhões de pessoas, o voto é obrigatório nas Eleições 2024. Já para outros 17 milhões, ele é facultativo.

Reportagem, Katia Maia

Agência Voz