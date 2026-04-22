ELEITORES DE JAGUARIÚNA TÊM ATÉ 6 DE MAIO PARA REGULARIZAR TÍTULO NO CARTÓRIO DE PEDREIRA

Os eleitores de Jaguariúna que precisam emitir o título, transferir domicílio ou regularizar a situação eleitoral devem ficar atentos ao calendário especial de atendimento divulgado pela Justiça Eleitoral do Brasil.

De acordo com o comunicado, o atendimento será realizado no cartório eleitoral localizado em Pedreira, que atende a região. O endereço é Avenida Presidente Costa e Silva, 171, Vila Monte Alegre.

Horários e datas de atendimento

O cartório funcionará em regime ampliado nos seguintes dias: 1º de maio (feriado), 2 (sábado) e 3 (domingo), das 9h às 15h; 4, 5 e 6 de maio, das 9h às 17h.

Segundo a Justiça Eleitoral, não é necessário agendar atendimento nessas datas, o que facilita o acesso dos eleitores que precisam resolver pendências de última hora.

Prazo final

O dia 6 de maio é o prazo final para tirar o título de eleitor, transferir domicílio ou regularizar a situação eleitoral para quem deseja votar nas Eleições 2026.

Quem perder esse prazo ficará impedido de participar do próximo pleito.

Atendimento e dúvidas

Para mais informações, os eleitores podem entrar em contato diretamente com o cartório eleitoral de Pedreira pelos números de WhatsApp: (19) 3893-6522 e (19) 3893-3701.

A orientação é não deixar para a última hora, já que a procura tende a aumentar nos dias finais do prazo.