Mulheres ficam feridas após briga com uso de faca em Santo Antônio de Posse

Ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira no bairro Vila Esperança e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal

Uma ocorrência de lesão corporal mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal na tarde de quinta-feira, dia 30, no bairro Vila Esperança, em Santo Antônio de Posse.

De acordo com informações da corporação, as equipes foram acionadas para atender uma briga com possível uso de arma branca. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram uma das envolvidas com ferimento na perna e sinais de sangue pelo corpo. Durante a abordagem, foi localizada uma faca de pequeno porte, que teria sido descartada no momento da chegada da equipe.

Em seguida, os guardas foram informados por moradores sobre a segunda envolvida, que estava em uma rua próxima e apresentava ferimentos mais graves. Ela foi localizada com diversas perfurações e grande perda de sangue, sendo socorrida com urgência ao Pronto-Socorro Municipal.

Após atendimento médico, ambas foram conduzidas à delegacia para esclarecimento dos fatos. Durante a ocorrência, houve necessidade de intervenção da equipe para conter uma nova discussão entre as partes.

Segundo a Guarda Civil Municipal, as duas mulheres foram ouvidas e liberadas pela autoridade policial, devendo responder pelo crime de lesão corporal, conforme o artigo 129 do Código Penal.

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