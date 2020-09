Elektro lança prêmio Educação com Energia na busca de soluções inovadoras

A Elektro está com inscrições abertas para o Prêmio Educação com Energia. Alunos de escolas particulares e públicas do Ensino Fundamental têm até o dia 9 de outubro para se cadastrar.

A inscrição deve ser feita pelo site educacaocomenergia.com.br/aluno, onde os participantes terão acesso ao conteúdo de consumo consciente, geração de energia, cálculo do consumo residencial e dicas para economizar energia.

Eles serão desafiados a resolver questões sobre esses temas e ao final terão a missão de desenvolver uma solução criativa para uma situação de desperdício de energia elétrica para a própria casa, bairro, escola ou para o País.

As ideias podem ser apresentadas em diversos formatos, entre eles: campanha digital, música, vídeo, desenho, poesia, game, maquete.

O cadastro pelo site: educacaocomenergia.com.br/aluno ou no aplicativo Educação com Energia Neoenergia, que pode ser baixado no Google Play.

Para os alunos de escolas públicas, que baixarem o aplicativo e realizarem o cadastro, a navegação no App Educação com Energia Neoenergia será gratuita.

Os nomes dos quatro vencedores serão divulgados no dia 21 de outubro. Cada um irá receber como prêmio um vale-presente no valor de R$ 5 mil.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). “As ações têm o objetivo de difundir o conceito de eficiência energética, conscientizando os estudantes e professores sobre desenvolvimento sustentável, energias renováveis e consumo eficiente de energia visando promover mudanças positivas nos hábitos”, afirma a gerente de eficiência energética da Elektro, Ana Mascarenhas.