Em acolhida à equipe da Educação, prefeito Leitinho anuncia período integral na EMEFEI do Santa Rita 2

Durante a “Acolhida Educa 2023”, encontro de acolhimento à equipe da Rede Municipal de Educação para o Ano Letivo 2023, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, anunciou mais uma novidade: a adoção do período integral na EMEFEI (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Prefeito Simão Welsh, no Jardim Santa Rita 2. É a quinta unidade de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa, de um total de 12, a oferecer aula durante todo o dia.

Cerca de 750 profissionais da Rede participaram, em dois períodos, do acolhimento desta quarta-feira, que incluiu palestras com José Meciano Filho, o Nino Paixão, professor e doutor em Neurociência pela Unicamp que falou sobre o tema “Ensinando e aprendendo com prazer: a Neurociência entra em ação!”.

“Isso é muito importante, é valorizar cada um vocês. São vocês que cuidam das nossas crianças. Nossa equipe da Educação é elogiada pela população, temos aqui uma escola de excelência, vocês estão fazendo a diferença na vida das nossas crianças”, afirmou o prefeito Leitinho durante a abertura do encontro da tarde – lembrando que Nova Odessa tem melhor Ensino Fundamental 1 da RMC (Região Metropolitana de Campinas) no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2021 (com nota 6,8).

INTEGRAL

“É mais um sonho realizado podemos aumentar a quantidade de crianças que a Prefeitura atende em período integral. Ao longo dos próximos anos, vamos expandir ainda mais essa iniciativa, para que cada vez mais nossas crianças tenham acesso ao Ensino em tempo integral, até porque muitas mães trabalham fora e muitas vezes não têm com quem deixar seus filhos”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Neste ano, seguindo as orientações do prefeito, vamos atender mais 400 alunos do 1º ao 5º ano com o ensino fundamental em tempo integral, de toda a região do Santa Rita 1, Santa Rita 2 e Jequitibás. É mais uma inovação da gestão do prefeito Leitinho”, salientou o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

“Será nossa maior unidade com período integral, com dez salas (turmas), oferecendo o currículo regular no período da manhã e nossos projetos educacionais complementares no período da tarde, para que a gente possa desenvolver melhor toda a autonomia e qualificação desses alunos, acolhendo-o por um tempo maior na escola”, acrescentou a diretora de Ensino Fundamental da Rede Municipal, Denile Tupynambá Marin.

Leitinho citou ainda outras novidades para 2023 na Rede Municipal, incluindo as reformas em 15 creches e escolas municipais, a compra de mais 15 lousas digitais (totalizando 105 salas de aula contando com esse equipamento, ou 90% do total da Rede Municipal), a distribuição do kit de material escolar já a partir da primeira semana de aulas, as aulas de robótica para os alunos do 1º e 2º anos do Fundamental e a distribuição, no primeiro semestre, de dois kits de uniforme escolar pela primeira vez na história da cidade para as 5.600 crianças de zero a dez anos atendidas pela Prefeitura. Além disso, todas as 25 creches, pré-escolas e escolas do Município estão recebendo também um sistema de videomonitoramento interligado à central da GCM (Guarda Civil Municipal), 24 horas por dia.

O prefeito de Nova Odessa também lembrou que, nos primeiros dois anos de seu mandato, em 2021 e 2022, a Prefeitura promoveu diversas melhorias e adotou diversos programas e ferramentas tecnológicas, como as próprias lousas digitais e também a contratação de novos profissionais, incluindo assistentes para alunos especiais, a adoção do aplicativo de aulas online “Creator4All”, os 4,5% de aumento real para profissionais do Magistério com pós-graduação (a “Meritocracia” de 7% para 11,5%), a instalação de internet wi-fi (sem fio) em todas as 25 creches e escolas, a regularização do Programa REDDE (Repasse Dinheiro Direto na Escola), a entrega de dois kits de livros da “Biblioteca em Casa” com 8 livros cada, a entrega do kit do Projeto “Palavra Cantada” de musicalização, a adoção do JEPP (Programa Jovens Empreendedores: Primeiros Passos) do Sebrae SP nas escolas integrais e o reconhecimento das 200 EDIs (Educadoras de Desenvolvimento Infantil) como profissionais da Docência – entre outras.