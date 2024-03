Em auditório lotado, Shopping Iguatemi Campinas lança livro de Mario Sergio Cortella e Rossandro Klinjey

Crédito: Thomaz Marostergan

Bate-papo ocorreu na noite de quarta-feira

O livro “As Quatro Estações da Alma”, de Mario Sergio Cortella e Rossandro Klinjey, publicado pela Editora Papirus, foi lançado oficialmente em bate-papo com os autores em evento no Teatro Oficina do Estudante, no Iguatemi Campinas. O espaço conta com aproximadamente 520 lugares, e estava lotado.

“As Quatro Estações da Alma” levanta questões existenciais. Os autores reforçam a importância de nomear e acolher as angústias internas, presentes em todos, e lidar com elas. Dessa maneira, o indivíduo consegue escolher o rumo que deseja seguir. A obra aborda também a relação com as redes sociais, alertando aos perigos de criar-se uma ilusão de felicidade constante que pode ser tóxica. “Queremos levar experiências 360° aos nossos clientes que vão além do consumo, e, por isso, buscamos atividades culturais que agreguem à qualidade de vida da nossa comunidade”, afirma Leonardo Piantino, gerente geral do Iguatemi Campinas.

Rossandro Klinjey é psicólogo, professor, palestrante, consultor em educação e fundador do Instituto RK e da Educa, empresa de educação socioemocional. Mario Sergio Cortella é filósofo, escritor e palestrante. Foi secretário municipal de Educação de São Paulo (1991-1992), e é autor de diversos livros nas áreas de educação, filosofia, teologia e carreira. Ele já lançou outros livros no Iguatemi Campinas, como a obra “Viver, a que se destina?”, escrito em parceria com Leandro Karnal.

