Em Brasília, prefeito e vice se encontram com Tebet e Jader Filho por investimentos para Holambra

O prefeito Fernando Capato esteve em Brasília essa semana, entre os dias 21 e 23 de março, para uma série de compromissos ao lado do vice, Miguel Esperança, e de prefeitos da região. Entre as demandas, recursos para custeio e ampliação da infraestrutura de saúde, retomada de investimentos para obras da educação e pleito de adesão ao novo Minha Casa, Minha Vida, recém-anunciado pelo Governo Federal.

A agenda começou na manhã de terça-feira (21) em reunião com o deputado federal Carlos Sampaio. Na sequência, Capato se reuniu com o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, e o Ministro das Cidades, Jader Filho, em encontro viabilizado pelo partido.

“Estivemos, com apoio do MDB e do deputado Baleia Rossi, reunidos com o Jader em fevereiro. Agora, voltamos para compreender as novas regras do programa habitacional do governo e manifestar o interesse de Holambra na adesão. Falamos também sobre outras demandas de infraestrutura local”, contou o prefeito.

Na quarta-feira, ele e seu vice estiveram no Ministério da Saúde para discutir repasses e, em seguida, no Congresso Nacional, onde se reuniram com o senador paulista Alexandre Giordano. O trabalho seguiu à tarde em reunião, no Ministério do Planejamento e Orçamento, com a Ministra Simone Tebet, terceira colocada nas eleições presidenciais do ano passado.

“Fomos muito bem recebidos pela ministra. Conversamos sobre a importância do orçamento destinado pelo Governo Federal às cidades e sobre a necessidade de retomada de convênios e obras importantes na Educação”, disse.

A agenda foi finalizada nesta quinta-feira, no período da manhã, em reuniões na Câmara dos Deputados. “Foram três dias de muito trabalho. Uma viagem importante para estreitar laços com o governo e buscar novos investimentos com as lideranças amigas da nossa cidade. Acredito que o resultado, mais à frente, será muito positivo para Holambra”, concluiu Capato.





