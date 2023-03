EM BRASÍLIA, PRESIDENTE DA CÂMARA PEDE UPA 24H PARA HOLAMBRA

O Presidente da Câmara Municipal de Holambra, Mauro Sergio de Oliveira, esteve em Brasília essa semana, entre os dias 7 e 9 de março, para oficializar uma série de pedidos para o município. Um deles, foi a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h para atender as necessidades da população.

O documento foi elaborado pela enfermeira Gabriela Ferreira dos Reis junto ao Dr Marcelo Bisson, chefe da Vigilância Sanitária e o Diretor Municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias e assinado por Serjão, pelo prefeito Fernando Capato e também pelo vice-prefeito Miguel Esperança.

Em Brasília, Serjão se reuniu com representantes do Ministério da Saúde e protocolou pessoalmente o projeto para a Ministra Nísia Trindade. Atualmente em Holambra, a unidade de Pronto Atendimento trabalha como serviço de assistência as urgências e emergências. Porém, o espaço físico hoje é insuficiente para atender todas as demandas.

Uma UPA contempla municípios com mais de 50 mil habitantes. Holambra, porém, apesar de pequena realiza hoje mais de 150 atendimentos diários, o que corresponde a um município porte 1, mínimo para receber a melhoria.

Em reunião, o presidente relatou ainda que a cidade recebe quase 2 milhões de visitantes ao ano, tornando necessário um espaço com maior qualidade no atendimento via SUS, “Sabemos que saúde é e sempre será prioridade, estamos empenhados, Legislativo e Executivo em trazer para Holambra o quanto antes, conquistas que possam beneficiar a todos e acredito que nosso pedido será atendido em breve,” completa.

Outros pedidos

Durante a viagem, Mauro Sergio também solicitou a deputados federais emendas parlamentas para o desassoreamento da Nossa Prainha, novos maquinários para o Meio Ambiente, a construção de uma Casa do Artesão, veículos para a Saúde e recursos para a sede própria do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).