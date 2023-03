Em Brasília, Sia solicita novo ônibus tarifa zero para ampliar transporte público

Ofício assinado em conjunto com o líder de governo e vereador Melinho foi apresentado ao deputado federal Carlos Sampaio

O prefeito de Artur Nogueira Lucas Sia (PSD) demonstrou mais uma vez o seu comprometimento com a população ao protocolar um ofício assinado em conjunto com o vereador e líder de governo Melinho Tagliari (DEM), solicitando recursos para a aquisição de um novo ônibus tarifa zero.

O documento foi direcionado ao deputado federal Carlos Sampaio (PSDB), nesta quarta-feira (22) em Brasília, com o objetivo de ampliar o transporte público gratuito de Artur Nogueira.

Sia (PSD) pontua que o catraca livre se tornou fundamental para atender os moradores, especialmente aqueles que dependem do transporte público para se locomover. “Com a ampliação do ônibus tarifa zero, nossa população se deslocará com ainda mais facilidade e conforto e, principalmente, sem gastar dinheiro com transporte – o que faz toda a diferença no orçamento familiar”, frisou.

O chefe do Executivo agradeceu ao líder de governo e ao deputado federal Carlos Sampaio pelo empenho na busca de recursos para a aquisição do novo ônibus. “Agradecemos ao vereador Melinho por sempre estar ao nosso lado e ao deputado federal Carlos Sampaio por mais uma vez apoiar nossa cidade. Solicitamos a ampliação de uma promessa de campanha que cumprimos desde 2021, o Catraca Livre”.

Melinho destacou a importância do ônibus tarifa zero como uma forma de melhorar a qualidade de vida da população nogueirense. “A compra de mais um ônibus é fundamental para ampliar a oferta desse serviço e atender ainda mais pessoas que dependem do transporte público”, disse.

CARRO PARA TRANSPORTE DE VACINA

Além disso, Lucas Sia (PSD) também protocolou um ofício solicitando recursos para a compra de um veículo para transporte de vacina. A iniciativa faz parte de um esforço conjunto entre o Executivo e Legislativo para garantir melhores condições de atendimento à população.

Sia (PSD) ressaltou a importância do investimento. “É fundamental que tenhamos um veículo adequado para transportar as vacinas de forma segura e eficiente. A chegada constante de doses contra diversas doenças exige um transporte adequado. Precisamos garantir que todo o processo de distribuição seja realizado da maneira mais eficaz possível, para que possamos continuar imunizando a nossa população da melhor forma”, destacou.

“Estamos muito satisfeitos com essa parceria com o Executivo, que tem sido fundamental para atender às demandas da nossa cidade”, concluiu o decano Melinho Tagliari.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira