Em comemoração ao aniversário da cidade, arte em grafite retrata a história de Mogi em passarela na Zona Leste

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, inaugurou na noite desta quarta-feira (30), o grafite comemorativo aos 255 anos de Mogi Mirim na passarela, sobre a linha férrea, na rua Conde Álvares Penteado, na Zona Leste.

Com a participação popular, o evento contou com a presença do prefeito Paulo Silva, do secretário de Cultura e Turismo, Luiz Henrique Dalbo e os vereadores João Victor Gasparini e Drª. Lúcia Tenório, parlamentares que destinaram emendas impositivas para a realização da obra.

No mural estão retratados os povos originários, os bandeirantes, a escravidão, a imigração, a revolução de 1932, a estação da mogiana, a industrialização e personagens locais como João Theodoro Xavier e Joaquim Firmino. “É um belíssimo trabalho que tem a função de mostrar, de forma visual, os principais momentos da história da cidade”, destacou o secretário da Pasta.

Na ocasião, o prefeito Paulo Silva anunciou mais obras no entorno da passarela. “Também será construída uma calçada de acesso até o túnel Mário Covas, o que garantirá mais segurança à população, além de assegurar o acesso entre os bairros da Zona Leste”, comunicou o prefeito.

Já o vereador João Victor Gasparini ressaltou a importância das melhorias implementadas no local. “A cidade precisa ser vivida. Sou morador aqui da Zona Leste e esta passarela é um local essencial para a população. Todo o trabalho, além de restaurar a passarela, torna-se mais apropriada, com mais segurança, para a passagem dos estudantes”, definiu. Por iniciativa do vereador, a passarela receberá o nome Frei Antônio Alves da Costa. A homenagem ocorrerá em nova cerimônia junto à igreja. Vale ressaltar também que o seminário, localizado no Mirante, está próximo à passarela da Zona Leste.

Para a vereadora Drª Lúcia, a obra artística simboliza a riqueza cultural. “É o retrato da história de Mogi Mirim, passando nas mais diferentes épocas. É um espaço que precisa ser preservado pela população, pois é um patrimônio público essencial”, afirmou.

Além da entrega de certificado de agradecimento aos vereadores, a Secretaria de Cultura e Turismo também homenageou os grafiteiros Alexandre Filiagi e Fábio Eduardo dos Santos Vieira, Antônio Aparecido Magiolo, morador vizinho à passarela, por auxiliar na infraestrutura da obra e a estagiária de História da Secretaria de Cultura e Turismo, Amanda Rocha.

“E a população está convidada para conhecer o trabalho, a história de Mogi contada através da arte. É um bem público e precisamos preservá-lo”, concluiu o secretário Luiz Henrique Dalbo.