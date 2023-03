Em janeiro, Paulínia gerou 392 empregos

No primeiro mês do ano, Paulínia registrou a criação de 392 novas vagas de trabalho, mantendo o cenário positivo de 2022, quando a cidade gerou 3350 postos de emprego.

Indústria, Serviços e Construção foram os setores que mais se destacaram em janeiro.

“Seguimos atuando pela geração de novos negócios e a criação de mais postos de trabalhos. Recentemente tivemos o anúncio de um empreendimento que irá investir bilhões em Paulínia, que com certeza vão atrair outros negócios”, comentou o prefeito, Du Cazellato.

Desde janeiro, a Prefeitura já promoveu dois grandes eventos, ofertou 81 vagas de qualificação, captou 1189 de oportunidades junto as empresas, além de realizar investimentos em segurança pública com a inauguração do Centro de Operações Integradas (COI) e segue com as ações de recape e a operação tapa-buraco, que contribuem com a infraestrutura da cidade.

Empresários e empreendedores tem à disposição na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os programas “Qualifica Paulínia”, “Emprega Paulínia’, “Desenvolve Tech Paulínia”, “Sebrae Aqui” e “Banco do Povo. Mais informações: (19) 3874 5669.