EM JOGO DE 10 GOLS, RENAN OLIVEIRA ELOGIA PODER DE REAÇÃO DA PORTUGUESA SANTISTA NO PAULISTA DA SÉRIE A2

Na noite da última quarta-feira (21), a Série A2 do Campeonato

Paulista teve um jogo recheado de gols e reviravoltas. Jogando em

Santos, a Portuguesa Santista ficou no empate com o São Bento pelo

placar de 5×5, sendo o jogo com maior número de gols na competição

até o momento.

“Foi um jogo onde teve de tudo. Saímos na frente, sofremos a virada e

fomos buscar o empate nos minutos finais. Isso mostra o comprometimento

do grupo. Lutamos até o fim e conseguimos um ponto importante. Agora é

focar na sequência da competição”, analisou o meia Renan Oliveira.

A Brisa abriu o placar logo aos três minutos através de uma penalidade

máxima e sofreu a virada chegando a estar perdendo por 4×1. Nos

acréscimos, marcou dois gols e conseguiu sair de campo com um empate

por 5×5. Restando cinco rodadas, a equipe terá três jogos em casa e

dois fora para buscar a classificação entre os oito primeiros

colocados.

“Temos que continuar firmes em busca do nosso objetivo, que é a

classificação. Vamos enfrentar jogos difíceis pela frente, mas temos

todas as condições de brigar pela classificação e, consequentemente,

pelo acesso”, destacou Renan Oliveira.

Aos 34 anos, o meia é um dos jogadores mais experientes do elenco. Com

passagens marcantes por Atlético-MG, Sport, Coritiba, entre outros,

Renan vem atuando de meia, mas também fazendo a função de atacante em

algumas oportunidades.

“Estou aqui para ajudar o clube. Onde a comissão técnica precisar,

estarei disposto a ajudar dando o meu melhor”, finalizou o jogador.

O próximo compromisso da Briosa será sábado (24), às 15 horas,

contra o Comercial, novamente no estádio Ulrico Mursa, em Santos.

Foto: Divulgação/Portuguesa Santista