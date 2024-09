Mogi Guaçu conquista nove medalhas de ouro na 2ª Paralimpíada do Estado de São Paulo

No último final de semana, terminavam as Paralimpíadas de Paris – 2024. Já na Capital Paulista, Mogi Guaçu se destacava nos 2º Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (PARESP). Ao todo, a cidade conquistou 14 medalhas, sendo nove de ouro, duas de prata e três de bronze. A competição, que é dedicada exclusivamente a atletas com deficiência, aconteceu no sábado, 7 de setembro, no Centro Paralímpico de São Paulo.

O destaque da equipe guaçuana foi Letícia Fernandes, campeã pela categoria F64 das provas de arremesso (6,23m) e dos lançamentos de dardo (18,51m) e de disco (17,53). A paratleta Carolina Roncato também ganhou três medalhas de ouro nas disputas das mesmas modalidades, porém, pela categoria F64 com as marcas de 5,83m (peso), 11,83m (dardo) e 17,01m (disco).

Outros dois ouros foram conquistados por Rafaela Bartolomei (T53) nas provas dos 100 e 200 metros rasos. E a guaçuana Ana Julia Silva Tobias (T37/F37) trouxe para casa uma medalha de ouro nos 100 metros rasos e uma de prata no arremesso de peso.

Marcelo Chistofoletti, no salto em distância, garantiu a segunda medalha de prata para Mogi Guaçu. Já as medalhas de bronze vieram de Moises dos Reis nas provas de salto em distância e arremesso de peso e, com João Vitor Andrelino Camilo (F34), também no arremesso de peso com a marca de 3,87.

Paresp

O evento é organizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). “O PARESP não só celebra o talento esportivo, mas também é um passo importante para a inclusão e a construção de uma vida mais independente para esses jovens”, comentou o coordenador paralímpico e secretário-adjunto de Esporte e Lazer (SEL), Maycon Cleber Tomé.