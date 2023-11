Em mais um ato de solidariedade, alunos levam magia do Natal à Aidan

Visita liderada pela Prefeitura aconteceu na manhã desta sexta (24); crianças entregaram produtos de higiene arrecadados, além de cartinhas e uma árvore enfeitada

A manhã desta sexta-feira (24) estava nublada, mas não impediu que a Associação dos Idosos Desamparados de Artur Nogueira (Aidan) recebesse todo o carinho dos alunos da EMEI Profª Maria Lúcia de Carvalho Castro.

O encontro, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, integrou uma campanha de solidariedade que acontece desde setembro e que arrecada produtos de higiene/limpeza para a Aidan.

Nesta manhã, os corações dos residentes do centro foram aquecidos com uma linda música natalina apresentada pelas crianças. Além disso, a escola enfeitou uma árvore de natal e entregou junto com as cartinhas personalizadas assinadas pelos alunos.

A responsável pela pasta, Débora Sacilotto, destaca a importância desse encontro de gerações. “Cada visita tem sido emocionante. Ver as crianças compartilhando carinho, e os idosos recebendo esse afeto é o que nos motiva a promover mais ações como essa”, diz.

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO

Os protagonistas desse ato de generosidade são os alunos, que estão tendo a alegria de entregar pessoalmente os itens doados aos moradores da associação.

Com um cronograma organizado, os gestores das escolas enviaram bilhetes aos pais, convidando-os a colaborar. Os produtos devem ser entregues nas unidades escolares.

A campanha está sendo dividida para que todos tenham a chance de contribuir e para que os idosos recebam esse auxílio de forma constante – mensalmente.

Essa foi a última visita do ano, porém, novas visitas estão programadas para 2024. Ao final da campanha, todas as 24 unidades da Rede Municipal terão participado