Em Mogi Guaçu, Governador anuncia liberação de investimentos para vicinal de acesso a Itapira

O governador João Doria foi recebido na manhã desta quinta-feira, dia 10 de junho, pelo prefeito Rodrigo Falsetti, em Mogi Guaçu, para o anúncio de liberação de recursos e início das obras de recuperação e modernização da Rodovia SP-177, principal via de acesso à cidade de Itapira. O encontro foi realizado nas dependências do Teatro TUPEC, no Centro Cultural, e contou com a presença de prefeitos da região e autoridades paulistas como o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, do deputado estadual Barros Munhoz e do deputado federal Vanderlei Macris.

A pista, que recebe mais de 6 mil veículos diariamente, receberá investimentos na ordem de R$ 84,3 milhões para realização de serviços por parte do DER, o Departamento de Estradas de Rodagem. As obras, que incluem a pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais, serão feitas ao longo de 22,9 quilômetros.

“É um aporte financeiro muito expressivo e que irá beneficiar milhares de guaçuanos que transitam pela região”, destacou o prefeito guaçuano. “São melhorias que trarão mais conforto e, acima de tudo, mais segurança aos motoristas”.

De acordo com o governador, a modernização “recupera e amplia a ligação entre os municípios de Mogi Guaçu e Itapira”. “Ela não só escoa a produção agrícola, mas também facilita o ir e vir das pessoas, melhorando a qualidade de vida”, declarou Doria. “É o maior programa de recuperação de estradas vicinais do país e vem sendo realizado aqui em São Paulo”.

O investimento irá 292 empregos, entre vagas diretas e indiretas. A estimativa de conclusão dos trabalhos é de 24 meses. “Esta rodovia é estratégica para o escoamento da produção agrícola do Estado de São Paulo, pois faz conexão direta com outras SPs. As obras trarão benefícios a mais de 228 mil habitantes”, estimou o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, representado no evento pelo secretário executivo da pasta, Edson Caram.