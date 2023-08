Em Mogi Mirim e Mogi Guaçu, espetáculo “O Sumiço da Yara” traz o folclore nacional com foco na natureza para crianças

O projeto realiza apresentações em escolas públicas do município no mês de agosto

Com o objetivo de conscientizar as crianças de Mogi Mirim e Mogi Guaçu (SP) sobre a importância da preservação do meio ambiente, a peça infantil “O Sumiço da Yara” acontece nos dias 14 e 15 de agosto na EMEB “Prefeito Adib Chaib” e EMEF “Cleonice Ap. da Cruz Kilburn Thiele”, com duas sessões em cada escola. O espetáculo une personagens do folclore brasileiro e assuntos sobre como cuidar da natureza.

Na peça, os amigos Saci e Curupira são admiradores da sereia Yara, que encanta a floresta amazônica com sua bela voz. Certo dia, eles notam que Yara não está mais cantando e ficam preocupados. Enquanto a procuravam, recebem a visita do espírito da floresta, a índia Apoena, que na linguagem indígena significa “aquela que enxerga longe”. Apoena informa que a floresta corre muito perigo, pois um espírito destruidor está chegando para acabar com a natureza com fogo e poluição, e os animais, sem o verde da floresta e água, podem ser extintos.

A partir dessa informação, o Saci e o Curupira iniciam uma missão para resgatar a Yara e combater o espírito destruidor que pode ter causado o sumiço da sereia e ainda quer acabar com a floresta amazônica.

Segundo dados da MapBiomas, entre 2016 e 2021, a devastação de Terras Indígenas aumentou 41 vezes. Projetos como “O Sumiço da Yara” enfatizam a importância da discussão desse tema desde a infância.

O folclore brasileiro é um conjunto de mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas típicas, que tem como principal origem a cultura indígena e possui alguns aspectos das culturas portuguesa e africana. A Yara, o Saci e o Curupira são alguns dos personagens mais conhecidos das lendas folclóricas.

No dia 22 de agosto é celebrado o Dia do Folclore no Brasil. A data tem o intuito de alertar sobre a importância das manifestações folclóricas para a nossa cultura, já que o folclore é um dos elementos que ajudou a criar uma identidade do povo brasileiro.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “O Sumiço da Yara” tem a produção da Walkmar Produções, apoio da Vida Flat e SSP Produções e com patrocínio da Tenneco e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

A circulação do projeto “O Sumiço da Yara” é patrocinada pela Tenneco, empresa que apoia ações como esta desde 1999 que se preocupa com a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. “Apoiar o espetáculo “O Sumiço da Yara” é um exemplo do que podemos fazer para ajudar na conscientização e transformação da população onde nossas fábricas estão instaladas”, diz Edmir Sassiloto, diretor da fábrica de Mogi Mirim.

“O Sumiço da Yara” em Mogi Mirim e Mogi Guaçu (SP)

Datas, horários e locais:

MOGI MIRIM

14 de agosto – 09h30 e 14h00

EMEB “Prefeito Adib Chaib”

R. Sebastião Milano Sobrinho, 1413 – Jardim Planalto, Mogi Mirim – SP

MOGI GUAÇU

15 de agosto – 10h00 e 15h00

EMEF “Cleonice Ap. da Cruz Kilburn Thiele”

R. Francisco Montedioca, s/n – Jardim Ype I, Mogi Guaçu – SP