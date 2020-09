Em parceria com o Veilling “Setembro Vermelho” usa flores para chamar a atenção para doenças cardiovasculares

Coração de flores Expoflora Holambra Foto Nathalia Molina

A Secretaria de Saúde de Campinas, em parceria com a cooperativa Veiling Holambra, realiza, a partir desta sexta-feira, dia 4 de setembro, uma ação para chamar a atenção sobre as doenças cardiovasculares. No próximo dia 29 é comemorado o Dia Mundial do Coração e, a partir disso, no ano 2000, foi criado o Setembro Vermelho.

Serão colocadas no Parque Taquaral três estruturas em forma de coração, decoradas com antúrios, chamando a atenção dos frequentadores, que poderão, inclusive, tirar selfies junto aos arranjos.

As doenças cardiovasculares são as que mais matam. Em 2019, foram responsáveis por 30% das mortes registradas em Campinas. As que têm maior incidência são infarto, doenças vasculares cerebrais e a insuficiência cardíaca.

De acordo com o coordenador da Atenção Básica, Carlos Eduardo Cantúsio Abrahão, é muito importante cuidar do coração o ano todo. “É preciso evitar a hipertensão arterial e a obesidade, tendo boa alimentação e atividade física regular”, afirma. Ele ressalta a importância de não fumar e procurar ajuda médica em caso de necessidade.

A intenção da Cooperativa Veiling Holambra ao apoiar a campanha é dar visibilidade às ações de conscientização da população sobre como evitar o desenvolvimento das doenças do coração e do sistema circulatório, sobre os principais fatores de risco e sobre como mudar hábitos no dia a dia para levar uma vida mais saudável.

Curiosidades

O antúrio foi escolhido por ser chamado de “flor do coração” devido ao formato de suas flores.

O antúrio é uma planta nativa das matas de Nova Granada, na Colômbia, onde foi descoberto em 1876. Variam de cor e de tamanho. Estima-se que, na natureza, existam mais de 900 variedades de antúrios.