Em tempos de pandemia, população também deve combater o Aedes aegypti

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, pede à população possense que não deixe de lado os cuidados e a prevenção contra o Aedes aegypti.

Reforça que quintais, terrenos e calçadas devem ser mantidos limpos e livres de objetos que possam vir a ser criadouros do mosquito transmissor da dengue, zyka e Chikungunya.

Algumas dicas importantes para ajudar no combate ao mosquito:

– Mantenha fechadas as tampas de vasos sanitários e de ralos pouco usados, como os de áreas de serviço e de lazer, que tenham a possibilidade de acumular água;

– Mantenha o quintal sempre limpo, jogando fora o que não é utilizado;

– Deixe o quintal sempre bem varrido, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas, sacolas plásticas etc.;

– Tampe tonéis, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

– Certifique-se de que as lonas de cobertura estejam bem esticadas para não haver acúmulo de água;

– Não deixe acumular água nos vasos de plantas;

– Mantenha a bandeja que fica atrás da geladeira limpa e sem água;

– Coloque garrafas vazias de cabeça para baixo;

– Se por algum motivo tiver pneus no quintal, mantenha-os secos e abrigue-os em local coberto, ou descarte-os corretamente se não tiverem utilidade;

– Escove bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, vasos de plantas, tonéis, caixas d’água) e mantenha-os sempre limpos.