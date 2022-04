Em trabalho conjunto, Polícias realizam operação em Posse

Faixa com palavra de ordem é removida e adolescente vai parar na delegacia

Na tarde desta quinta-feira (31), as Polícias Militar e Civil realizaram uma operação em conjunto no bairro Bela Vista 2 em Santo Antônio de Posse. Segundo a Polícia os agentes executavam uma operação de rotina quando se depararam com uma faixa erguida na Rua Antenor Monzani,

A faixa trazia mensagens repletas de gírias e cheia de palavras de ordem.

De acordo com a Polícia, a tentativa de “intimidação” e sensação de uma falsa “segurança”, por parte de criminosos, não é “privilégio” só de Santo Antônio de Posse, mas é algo que já está acontecendo em várias cidades.

A ideia dos criminosos, por trás desta iniciativa, seria tentar conseguir a “simpatia” da comunidade local em troca de silêncio.

Polícia retira faixa de ordem no Bairro Bela Vista 2 veja o vídeo

A diligência executada no bairro Bela Vista, era com intuito de coibir tráfico de entorpecentes.

No local onde encontrava-se a tal faixa, segundo a polícia, ocorreu uma apreensão de um adolescente em situação de traficância de drogas que acabou sendo detido.

Os policiais retiraram e destruíram a faixa, já o menor foi direcionado a delegacia e depois levado para a Fundação Casa Campinas.